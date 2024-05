Benevento, da questa sera la squadra è a Viareggio Viaggio comodo da Roma alla città del Carnevale con alta velocità di Italo

Da questa sera il Benevento è a Viareggio, all'Hotel Principe di Piemonte. Vi è arrivato in due tappe da Roma dove alloggiava al Mancini Park Hotel: la prima a bordo di Italo fino a Firenze, la seconda dal capoluogo toscano ad appunto Viareggio col suo Man personalizzato che segue passo passo la squadra in questo viaggio lungo lo stivale.

Domani mattina la squadra giallorossa dopo la colazione si porterà al “Marco Polo Sports Center”, impianto in erba sintetica come lo è il fondo del terreno di Carrara per l'allenamento di rifinitura prima della sfida di questa sera contro la squadra di Calabro, programmata per le 21. In gioco le ultime scelte che il tecnico comunicherà alla squadra nella riunone tecnica che si terrà alle 18,15. Dieci minuti dopo la partenza per lo stadio Comunale di Carrara con arrivo previsto intorno alle 19.