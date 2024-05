Marcello Lippi fa visita al Benevento L'ex Ct Campione del Mondo ha approfittato della presenza della strega nella sua città per un saluto

Dici Viareggio e il primo personaggio legato al calcio che ti viene in mente è certamente lui, Marcello Lippi, il Ct campione del mondo del 2006. Un petto pieno di medaglie e onorificenze, un autentico “guru” del calcio italiano. E allora se il Benevento alloggia al centro di Viareggio sembra impossibile che lui non arrivi a salutare presidente e comitiva giallorossa, di cui è certamente amico. Lippi, che ha amicizie beneventane da tempo, ha sempre seguito con simpatia e interesse le sorti della strega e non avrebbe potuto ignorare la presenza della squadra giallorossa nella sua città alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione e forse della sua storia. Le foto che lo ritraggono nell'Hotel Principe di Piemonte insieme a Auteri, Carli (toscano come lui), ma soprattuto con il presidente Vigorito sono un attestato di stima e di rinnovata amicizia da parte di uno dei personaggi più famosi del calcio italiano di cui il Benevento può andare giustamente fiero.