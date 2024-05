Benevento, rifinitura a Viareggio sotto gli occhi di Lippi Auteri dovrebbe aver deciso l'undici di avvio: alle 18,15 riunione tecnica e annuncio delle scelte

(f.s.) La mattinata viareggina è andata via secondo copione. Rifinitura al Marco Polo Sports Center di Viareggio, una bellissima struttura con il fondo in sintetico, così come lo è anche quello di Carrara. Il “fuori programma” è stato costituito senz'altro dalla presenza dell'ex Ct della Nazionale azzurra campione del mondo, Marcello Lippi, che dopo il saluto cordiale all'Hotel Principe di Piemonte, ha accompagnato la comitiva giallorossa (insieme all'inseparabile amico beneventano, il commercialista Alfredo Montefusco) anche in questo step allo stadio per la seduta di rifinitura. A cui, neanche a dirlo, ha assistito con grande attenzione, prima discorrendo con Auteri e poi guardando da fuori l'allenamento dei giallorossi.

Per tornare alla sfida con la squadra di Calabro, è inutile dire che il tecnico di Floridia ha già piuttosto chiare le idee per l'undici iniziale da mandare in campo. Prima esigenza quella di sostituire Filippo Nardi, che è squalificato. “Out” sono anche Pinato e Bolsius, ma il brianzolo sconta oggi il quarto turno della sua squalifica e verrà buono per la semifinale di ritorno, mentre l'olandese sarebbe stato comunque destinato alla panchina.

Senza lavorare eccessivamente di fantasia, sembra evidente che il ballottaggio per la sostituzione di Nardi consideri due elementi, Agazzi e Karic (il primo favorito), con in subordine anche il polacco Kubica, che Auteri non ha mai escluso completamente.

Ma le novità dovrebbero arrivare da difesa e attacco, che il tecnico aveva intenzione di “rivedere” (non di rivoluzionare...) dopo la trasferta di Sassari. Possibile l'impiego di Meccariello, con lo spostamento di Viscardi sull'out mancino, un po' “quinto” un po' esterno atipico nella linea a quattro. In attacco i ballottaggi non si contano, se si esclude una maglia che per forze di cose finirà sulle spalle di Eric Lanini. Ciciretti dovrebbe partire nell'undici, perchè il mancino romano sta bene a prescindere dalla prova poco brillante di Sassari. Alle 18,15 è fissata la riunione tecnica e l'annuncio delle scelte del mister con l'undici iniziale che andrà in campo.