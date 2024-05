Play off Serie C / Diretta Carrarese-Benevento 0-0, LIVE Allo Stadio dei Marmi la gara d'andata delle semifinali. Segui gli aggiornamenti

Carrarese e Benevento danno il via alla semifinale d'andata dei play off. Le due squadre si affrontano allo Stadio dei Marmi per cercare di proseguire il percorso nel migliore dei modi. I toscani hanno eliminato Perugia e Juventus, mentre la Strega ha superato il turno contro Triestina e Torres.

34' - Mancino di Viscardi dal limite: Bleve devia in angolo

30' - Dopo la sfuriata iniziale, la Carrarese ha abbassato i ritmi. Il Benevento prova a costruire qualcosa

26' - Ammonito Cicconi per fallo su Improta

22' - Occasione Benevento: passaggio di Improta per Talia che calcia a botta sicura dal limite, ma la palla sfiora di un soffio il palo alla destra di Bleve

16' - Ammonito Berra

15' - Decisamente positivo l'approccio alla partita della Carrarese: nel primo quarto d'ora si è giocato prevalentemente nei pressi della porta del Benevento

10' - Conclusione di Zuelli che viene deviata in angolo da Paleari con un intervento importante

7' - Insidioso cross di Schiavi: Paleari smanaccia in angolo

5' - Prima fase di studio tra le due squadre

1' - Comincia Carrarese-Benevento!

Carrarese-Benevento 0-0, il tabellino

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Grassini, Schiavi, Zuelli, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. Tampucci, Mazzini, Illanes, Della Latta, Cerretelli, Morosini, Capello, Belloni, Boli, Zanon, Capezzi, Di Matteo, Giannetti. All.: Calabro

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Agazzi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Rillo, Starita, Terranova, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: De Angeli di Milano. Assistenti: Bianchini di Perugia e Ravera di Lodi. Quarto ufficiale: Centi di Terni. VAR e AVAR: Marini di Roma 1 e Meraviglia di Pistoia

Note: Ammoniti Berra, Cicconi

Carrarese-Benevento, il prepartita

Primo confronto di semifinale tra Carrarese e Benevento. Allo Stadio dei Marmi, le due squadre si sfidano per la gara d'andata delle final four. Il ritorno si giocherà domenica prossima al Vigorito.