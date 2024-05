Giudice Sportivo, ammende per 3 società Berra, ammonito, va in diffida. I "diffidati" della Carrarese diventano 9

Società di C sanzionate tutte per il lancio di fumogeni in campo: 2.000 euro al Vicenza, 1.000 alla Carrarese., 400 all'Avellino. Delle quattro semifinaliste solo il Benevento non ha subito alcuna sanzione. Nessuno dei diffidati della Carrarese e del Benevento hanno subito ammonizioni, per cui vanno in diffida al primo giallo Berra (Benevento), Cicconi e Zuelli (Carrarese). Nella squadra giallorossa i diffidati diventano dunque 4 (Berra, Meccariello, Simonetti e Talia), nella squadra toscana salgono a 9 (Giannetti, Illanes, Panico, Capezzi, Di Gennaro, Schiavi e Zanon che si sommano a Cicconi e Zuelli). Nell'altra semifinale diffida per Frascatore e Palmiero (Avellino), Greco (Vicenza).