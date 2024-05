L'arbitro di domenica: la semifinale di ritorno ad un "quarto anno" Hai già diretto quest'anno sia il Benevento che la Carrarese

Sarà il “quarto anno” Roberto Lovison di Padova a dirigere domenica la sfida di ritorno della semifinale play off tra Benevento e Carrarese. Il “fischietto” padovano ha diretto finora 50 partite in Lega Pro, che hanno fatto registrare 32 vittorie delle squadre di casa, 10 pareggi e 8 vittorie delle formazioni in trasferta. Lovison ha decretato 14 rigori e comminato 20 espulsioni.

Quest'anno ha già diretto il Benevento il 3 marzo del 24 la sfida col Foggia (1-0). Ha arbitrato anche la Carrarese due volte, con due vittorie toscane, 5-1 contro la Torres e 2-0 contro l'Entella.

Lovison sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e Nicola Morea di Molfetta. Quarto uomo Dario Madonia di Palermo. Al Var Daniele Paterna di Teramo, assistente Var Matteo Gariglio di Pinerolo.



BENEVENTO – CARRARESE

Roberto Lovison

Padova

Alessandro Parisi

Bari

Nicola Morea

Molfetta

Dario Madonia

Palermo

VAR: Daniele Paterna – Teramo

AVAR: Matteo Gariglio – Pinerolo

L.R. VICENZA – AVELLINO

Valerio Crezzini

Siena

Matteo Pressato

Latina

Giacomo Monaco

Termoli

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

VAR: Marco Serra – Torino

AVAR: Oreste Muto – Torre Annunziata