Carrarese, il disse Pasciuti: "Un risultato importante" Poi aggiunge: "Ma è solo il primo round di una sfida che termina domenica sera"

Il direttore sportivo della Carrarese Iacopo Pasciuti è stato ospite della trasmissione sportiva di Lega Pro “Aperi C”. Ovvio che abbia parlato del match di andata di semifinale tra la sua squadra e il Benevento: ““È un risultato importante, ma è solo il primo tempo di una partita che terminerà domenica sera. Siamo contenti che la squadra si sia espressa bene contro un avversario forte, di grande tradizione, e siamo concentrati in vista del ritorno”. Poi ha commentato il campionato, nel quale la sua Carrarese ha chiuso in terza posizione: “ Volevamo fare bene in campionato e puntare alla promozione, ora stiamo affrontando i Playoff con determinazione. A fine stagione arriveranno i giudizi, ma il bilancio è sicuramente positivo: con il terzo posto abbiamo eguagliato il record della Carrarese di Orrico e ottenuto il maggior numero di punti nel girone d’andata della nostra storia”.