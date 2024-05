Benevento, quattro giorni di allenamenti regolari Senza l'intermezzo di viaggi e trasferimenti: rientrano in tre, Pinato, Nardi e Bolsius

(f,s,) Una kermesse no-stop, vere e proprie marce forzate verso un sogno che si dividono ancora in quattro, le semifinaliste dei terribili play off di serie C. Le forze sono al lumicino per molte, soprattutto tra le tre terze, che hanno giocato martedì la quinta partita in appena 14 giorni. Sta meglio di tutte l'Avellino, che di partite ne ha disputate solo tre, a dispetto di chi asseriva che arrivare terzi fosse più vantaggioso che terminare al secondo posto. Tra perdere un po' di ritmo alla ripresa delle sfide o ritrovarsi col fiato corto all'ingresso delle final four è assai preferibile la prima difficoltà (se tale è...).

Il Benevento ha comunque subito ripreso i suoi allenamenti. Il primo lo ha addirittura svolto all'arrivo da Carrara ieri pomeriggio. Ovvio che si tratti di sedute personalizzate: chi ha speso di più in termini di energie ha fatto solo esercizi di recupero, gli altri che non hanno preso parte alla gara si sono allenati pressoché regolarmente.

A dirla tutta, questa settimana è senz'altro migliore delle altre sotto questo aspetto: a parte l'allenamento di ieri pomeriggio, ce ne sono altri quattro con cadenze regolari, senza interruzioni di viaggio e spostamenti. Questo pomeriggio l'appuntamento all'Imbriani è per le 16,30, domani 31 maggio ci si allena invece di mattina, alle 10,30. Sabato primo giugno si torna a lavorare di pomeriggio, alle 16,30 all'Imbriani prima della partenza per il ritiro di Venticano all'Hotel Europa Villa il Sogno. Tra l'altro alle 18,30 nella sala stampa del Vigorito è prevista anche la rituale conferenza del tecnico Gaetano Auteri. Ovvio che sia programmata anche una rifinitura al mattino di domenica, visto che la partita si gioca addirittura alle 21.

Fatta eccezione per l'infortunato Pastina, il tecnico di Floridia avrà tutti disponibili, soprattutto i reduci dalle squalifiche, primo fra tutti Marco Pinato che ha ringraziato i compagni per avergli consentito di poter ancora essere in gioco dopo 4 giornate di squalifica, poi Filippo Nardi e Don Bolsius, che hanno scontato il turno di squalifica per somma di ammonizioni.

Nella foto Marco Pinato