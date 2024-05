Benevento, quelle volte di Ciciretti con la maglia della Carrarese Il mancino giallorosso aveva appena 19 anni. Due vittorie sannite, una toscana e un pari

Molti si sono chiesti in questi giorni quante volte Benevento e Carrarese si sono affrontate nella loro storia. Appena quattro volte, le prime due nel campionato di C2 2005/06, quello del “lodo Petrucci”, della presidenza Tescari prima dell'arrivo della famiglia Vigorito. Zero a zero il 14 settembre 2005 nell'allora Santa Colomba in quella che sarebbe dovuta essere la prima di campionato, ma che fu spostata di fatto alla terza: il Benevento era guidato da Claudio Gabetta e in quel Benevento giocava un giovane Diego Palermo. Ritorno allo stadio dei Marmi l'8 gennaio 2006, vittoria della squadra toscana per 1-0 con gol di Bongiorni.

Altri due precedenti entrambi con vittoria giallorossa nel 2012-13. Netta quella allo stadio dei Marmi il 30 settembre 2012 della squadra allenata dal duo Imbriani-Martinez con gol di Mancosu e doppietta di Altinier. Nella squadra toscana giocavano quel giorno Piscitelli fra i pali (che poi sarebbe arrivato in giallorosso) e un diciannovenne Amato Ciciretti. Al termine della gara si dimise il tecnico Sabatini. Ritorno nel Sannio il 9 febbraio 2013, sulla panchina dei toscani c'era l'ex Nello Di Costanzo e nuovamente Ciciretti: vittoria dei giallorossi firmata da un rigore di Marco Mancosu. Alla fine di quel campionato la Carrarese finì ultima e retrocessa, il Benevento mancò i play off terminando al sesto posto. Complessivamente quindi due vittorie giallorosse, una toscana e un pari.

Nella foto un giovanissimo Ciciretti (qui con la maglia della Pistoiese)