Benevento, perché i numeri dicono che la rimonta è possibile Infallibile in casa, la Carrarese è parsa squadra normale lontano dalle mura amiche

(f.s.) Carrarese infallibile in casa, ma squadra normale in trasferta. Lo dicono i numeri, che in genere non mentono mai. Nel piccolo Stadio dei Marmi, con un fondo in sintetico difficile da addomesticare per chi non vi è abituato, la squadra di Calabro ha fatto sfracelli: 16 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, 37 i gol segnati, solo 10 quelli subiti. E la bellezza di 50 punti messi in carniere. Un autentico rullo compressore, numeri che fanno scendere brividi freddi sulla schiena di chiunque.

In trasferta però i numeri della Carrarese diventano quelli di comuni mortali: 5 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte, 17 gol fatti, 20 subiti, addirittura con un saldo passivo di -3. Complessivamente in trasferta sono 23 i punti conquistati.

Il numero dei gol subiti in trasferta si mantiene su livelli buoni, 20 reti, 3° posto nel girone. Ma se andiamo ad osservare quelli realizzati ci accorgiamo che il dato è davvero modesto: 17 gol segnati, che valgono alla Carrarese il 10° posto nella specifica graduatoria. La squadra toscana è stata sconfitta a Sassari (2-0), Gubbio (2-0), Sestri L. (1-0), Cesena (2-1), Rimini (1-0), Recanati (4-1). Bisogna anche dire che 5 di queste sconfitte sono arrivate nel girone d'andata, una sola quella del ritorno (a Recanati).

Nei play off il cammino è stato l'opposto di quello della stagione regolare. Nella prima sfida col Perugia, gli uomini di Calabro hanno vinto al Curi (2-0), ma poi perso allo stadio dei Marmi (1-2). Con la Juventus Next Gen hanno pareggiato ad Alessandria (1-1), bissando lo stesso risultato in Toscana (2-2). Come dire che prima della vittoria ottenuta contro il Benevento nella partita di andata, la Carrarese nei play off in casa non aveva ancora vinto.

Il Benevento deve tenere bene in conto il rendimento diverso tra le partite casalinghe e quelle in trasferta nella stagione regolare e convincersi che battere i toscani sull'erba del Vigorito non è affatto un'impresa impossibile. Servono convinzione e determinazione.