Benevento-Carrarese, navette gratuite per i tifosi giallorossi La nota del Comune in vista del match del Vigorito

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che domani, in occasione del match Benevento-Carrarese valido per il ritorno delle semifinali play-off di serie C, sarà attivo un servizio navetta completamente gratuito, garantito da Trotta bus. La partenza dei bus avverrà da piazza Risorgimento a partire dalle ore 18:40 e fino al fischio d'inizio, con intervalli tra le corse di circa 20 minuti. Il servizio consentirà l'approdo de tifosi fino all'area adiacente il distributore di carburante nei pressi del Vigorito (lato tribuna), dove è prevista la discesa dei passeggeri. Per il ritorno a piazza Risorgimento, il servizio sarà attivo, in caso di tempi supplementari o calci di rigore, fino alle 00:15.

Inoltre, vigerà il seguente dispositivo del traffico: chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Santa Colomba, dall'incrocio via Vitelli fino al piazzale degli Atleti, dalle ore 17:00 fino al termine delle esigenze dettate dall'evento sportivo. Vigerà poi il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dei civici dispari di via Santa Colomba (tratto Vitelli-Rotonda degli Atleti) dalle ore 16:00 a fine esigenze. Su via Avellino inoltre la circolazione stradale sarà sospesa provvisoriamente, qualora si manifestassero esigenze di sicurezza: la misura sarà, nel caso, attuata su indicazione degli operatori di Polizia stradale.