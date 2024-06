Benevento-Carrarese, i tagliandi dei tifosi sanniti superano quota 8mila Uno splendido risultato finora per la "torcia" giallorossa: c'è ancora un giorno e mezzo

Superata la fatidica quota ottomila. I tifosi giallorossi non si fermano e toccano (dato ufficiale alle 17) 8.148 biglietti venduti. Siamo al record stagionale, ma se paragoniamo il dato con tanti altri precedenti in serie C, siamo certamente tra i migliori mai fatti registrare. Per altro il numero è ristretto solo ai tifosi che si sono muniti di tagliando, ma c'è una grande fetta di "sponsor" e addetti ai lavori che aumenteranno il calcolo finale. A questi che sono tutti di fede giallorossa, vanno aggiunti pure i 477 ospiti, che riempiranno il settore della Curva Nord.

E' evidente che mentre il dato numerico dei tifosi ospiti ormai volge ad essere quello definitivo, i numeri della tofoseria giallorossa possono subire ancora un piccolo incremento. A parte la serata odierna, c'è tutta la giornata di domani in cui, lo ricordiamo, i botteghini dello stadio rimarranno chiusi, ma sarà sempre possibile fare il biglietto nei punti vendita e on line.