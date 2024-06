Benevento, la situazione contrattuale dei giallorossi: sono 6 in scadenza Tanti rientri alla base al termine della stagione. La società sta già valutando la rosa

L'eliminazione dai play off ha chiuso la stagione del Benevento. La società sta già pensando al futuro, a partire dalla possibile conferma di Auteri. Sarà in corso di valutazione anche la situazione contrattuale dell'intera rosa, con ben sei elementi che al momento sono in scadenza: si tratta di Ciano, Ciciretti, Improta, Manfredini, Masciangelo e Terranova.

Benevento, chi tornerà dai prestiti?

Oltre ai sei in scadenza, ci sono diversi calciatori che rientreranno tra i prestiti. Tra questi figurano i vari Acampora, Koutsoupias, Letizia, Tosca e Viviani, tra i protagonisti in negativo della retrocessione in Serie C. Torneranno alla base anche diversi giovani, tra i quali figurani Alfieri, Lucatelli, Prisco, Sorrentino e Veltri.

Benevento, la situazione contrattuale nel dettaglio

Scadenza 30 giugno 2024: Ciano, Ciciretti, Improta, Manfredini, Masciangelo e Terranova.

Scadenza 30 giugno 2025: Benedetti, Bolsius, Capellini, Karic, Lanini, Letizia, Marotta, Paleari, Rossi, Tosca, Veltri.

Scadenza 30 giugno 2026: Acampora, Agazzi, Berra, Carfora, Koutsoupias, Kubica, Lucatelli, Meccariello, Nardi, Nunziante, Pastina, Perlingieri, Pinato, Prisco, Rillo, Sorrentino, Viviani.

Scadenza 30 giugno 2027: Alfieri, Simonetti, Starita, Talia.

Scadenza 30 giugno 2028: Viscardi