Benevento, perché non può partecipare alla Coppa Italia dei "grandi" Dalla C solo 4 squadre, le seconde classificate e la vincente della Coppa Italia di C

Qualcuno si era posto il quesito sulla partecipazione delle squadre di C alla Coppa Italia dei grandi. E ovviamente si era chiesto se il Benevento potesse rientrare nel novero delle partecipanti. La risposta è no, come spieghiamo di seguito specificando le ammesse a questa nuova Coppa Italia.

Le società ammesse d'ufficio sono quelle della serie A, della B, più 4 della C.

Avranno diritto le tre seconde classificate nel gironi di C, vale a dire Padova, Torres e Avellino, più la vincitrice della Coppa Italia di C, vale a dire il Catania. Ovviamente saranno ammesse anche le vincitrici della C (Mantova, Cesena e Juve Stabia), oltre alla vincitrice dei play off (Carrarese o Vicenza, essendo due “terze” chi perde è fuori anche dalla Coppa Italia).

Come si vede essere arrivati alla semifinale play off (o anche alla finale...) non conta nulla e conta solo la stagione regolare. Tant'è che squadre come Padova e Torres eliminate ai quarti, parteciperanno perchè nella regoular season sono arrivate “seconde”. Al Benevento toccherà dunque ancora una volta la Coppa di serie C.

E' pronto persino il tabellone, con questi preliminari che prevede le ammesse dalla serie C.

TURNO PRELIMINARE (Gara secca sul campo della meglio piazzata nella stagione precedente)

Preliminare A: Catania-vincente playoff Serie C

Preliminare B: Cesena-Padova

Preliminare C: Mantova-Torres

Preliminare D: Juve Stabia-Avellino