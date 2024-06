Benevento, Nunziante raggiante dopo l'Europeo: "La gioia più bella" Le parole dell'estremo difensore giallorosso, fresco di vittoria con l'Italia

È un momento magico per Alessandro Nunziante. L'estremo difensore del Benevento è diventato campione d'Europa con la nazionale under 17, al termine della finale vinta contro il Portogallo con il risultato di 3-0. È un risultato storico per l'intero settore giovanile: mai prima d'ora un calciatore cresciuto nella cantera e tesserato giallorosso è riuscito a conquistare un simile traguardo. Inutile raccontare la gioia del giovane calciatore a poche ore dal successo:"È una sensazione bellissima, sicuramente è stata la serata più bella della mia vita. L'Italia cercava da tempo questo trofeo e siamo i primi ad averlo ottenuto. Che dire, è stato davvero entusiasmante condividere con i miei compagni la vittoria. Per me è stata una bellissima avventura che mi porterò sempre dentro":

La vittoria dell'Europeo è stata la ciliegina sulla torta di una stagione importante per Nunziante: "Con la Primavera ci siamo giocati la promozione, purtroppo non siamo riusciti a ottenerla. In prima squadra ho fatto l'esordio, ma speravo in un minutaggio maggiore. Mi auguro che nel futuro possa esserci. Comunque, lavorare con portieri come Paleari e Manfredini mi ha permesso di crescere sotto ogni aspetto. La Serie C? Sicuramente il livello è molto più basso rispetto alla Serie B. Tra le due categorie cambia molto, bisogna avere una squadra pratica e che abbia una buona forza fisica. Il futuro? Mi piace molto stare a Benevento, ci rimarrei a lungo. Però è chiaro, il sogno di giocare in Serie A è sempre più forte".