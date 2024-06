Benevento, al Vigorito cominciano i lavori di manutenzione del manto erboso La macchina organizzativa del sodalizio giallorosso non si ferma

Il campionato è terminato, ma gli aspetti logistici relativi al Benevento Calcio non sono affatto conclusi. Già da diversi giorni sono cominciati i lavori di manutenzione al manto erboso del Ciro Vigorito. Si tratta di una pratica che viene effettuata due volte all'anno e che prevede l'operazione di rimozione della microterme (tecnicamente chiamata scalping) per dare spazio all'uscita della macroterma. A effettuare il lavoro è la ditta Erga Green della famiglia Addazio, specializzata nel settore e capace di far vincere al Benevento Calcio ben 20mila euro per i premi di miglior manto erboso della Serie C e del girone meridionale. Ovviamente, si punta al bis: il sodalizio giallorosso è già tra le pretendendi alla vittoria nella prossima stagione di Lega Pro.