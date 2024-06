Benevento, le scelte di Auteri orientano il mercato? Il dato delle presenze Berra è una garanzia per l'allenatore giallorosso. Flop Kubica

Dopo il rinnovo di contratto firmato da Auteri, il Benevento è pronto a definire la situazione dei calciatori in scadenza di contratto. Masciangelo ha trovato un accordo con il Cittadella, mentre non ci sono particolari dubbi su Ciano, la cui avventura nel Sannio può già considerarsi conclusa. Restano in dubbio i vari Ciciretti, Improta, Terranova e Manfredini. Nel discorso relativo alle possibili conferme, possono aiutare le statistiche relative ai calciatori utilizzati nelle formazioni titolari che sono scese in campo nelle 25 partite in cui l’allenatore siciliano si è seduto sulla panchina giallorossa.

Il più presente in assoluto è Berra con ben 24 gettoni. Escluso Paleari che ha 22 presenze, subito dopo Berra ci sono Capellini (20) e Lanini (19). Anche Improta è stato tra più utilizzati, con ben 18 apparizioni. Ancora più importante è l’analisi dei numeri dei calciatori che sono stati scelti di meno nelle formazioni di partenza, come Ferrante (6) e Marotta (3): il dato è indicativo, soprattutto se si considera che entrambi sono stati i titolari dell’attacco di Andreoletti nel girone d’andata. È stato scelto con il contagocce anche Benedetti (soltanto 3 presenze), senza dimenticare Bolsius (2) e Karic (4). Altrettanto rilevante è la totale assenza di Kubica dal primo minuto: a conferma della disastrosa operazione condotta da Pasquale Foggia nell’estate del 2022, a fronte di un esborso abbastanza esoso (più di un milione di euro) che il Benevento Calcio ha dovuto sostenere per il cartellino del polacco.