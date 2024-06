Benevento: sì alla rescissione con Andreoletti, ma senza buonuscita L'ex tecnico giallorosso ha un altro anno di contatto ma è già in parola col Padova

Dicono da Padova che la società bianco-scudata attenda solo il via libera del Benevento per annunciare il nuovo tecnico Matteo Andreoletti. Il Benevento, il “via libera” non avrebbe alcuna difficoltà a concederlo, se non fosse che dall'entourage del tecnico di Alzano è giunta una richiesta di “buonuscita”, che serva evidentemente a colmare il disavanzo tra l'offerta del Padova e il contratto in essere col Benevento. Il fatto è che da via Santa Colomba non hanno alcuna intenzione di accompagnare a Padova l'ex allenatore giallorosso con una lauta buonuscita: sono situazioni accadute già l'anno scorso con qualche giocatore e non se n'è fatto nulla. Su questo tasto il Benevento è intransigente: se Andreoletti vuole sposare il nuovo progetto del Padova, e sarebbe un'opportunità da non farsi sfuggire, è libero di farlo. Ma dalla società giallorossa fanno sapere che non c'è alcuna intenzione di intervenire nell'operazione con un ulteriore esborso di danaro.