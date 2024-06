Benevento, le tappe del precampionato: ecco le prime amichevoli La società si muove per preparare nel dettaglio la fase di lavoro che si terrà al Mancini di Roma

Il Benevento tornerà tra meno di un mese al Mancini Park Hotel di Roma per il ritiro, ma la macchina organizzativa giallorossa non si è mai fermata per preparare tutto a puntino, in modo da non far mancare nulla alla squadra di Auteri. Il club manager Cilento ha fatto tappa nella Capitale insieme a Francesco Varrella e Gaetano Addazio, in modo da visionare le strutture dell'impianto e soprattutto la condizione del manto erboso dei campi. Il controllo ha dato esito positivo, ma la Erga Green (ditta che cura il terreno di gioco del Ciro Vigorito) supervisionerà meticolosamente la tenuta dei terreni di gioco presenti nella struttura romana. Anche la lavanderia sarà gestita direttamente dal club giallorosso.

Il Benevento ha anche definito le prime amichevoli. Si esordirà contro una formazione di seconda o terza categoria romana, poi il 28 luglio sarà la Roma Primavera la sparring partner della squadra di Auteri. L'asticella si alzerà con il terzo test che vedrà il Benevento affrontare una formazione di pari categoria o quasi: al momento, in pole position ci sarebbe una tra Monterosi e Latina. Dopo aver fatto ritorno nel Sannio, i giallorossi scenderanno in campo l'11 agosto per la prima partita della Coppa Italia di Serie C.