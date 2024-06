Gli avversari della Strega. Catania, presentato Toscano A Caserta si riflette sul nome del prossimo allenatore che dovrebbe essere Manuel Iori

Il Catania ha presentato Mimmo Toscano, il tecnico specialista in promozioni, reduce dalla straordinaria stagione sulla panchina del Cesena. A margine della presentazione anche una battuta del presidente Pelligra, che parla correntemente solo l'inglese. A chi gli chiedeva quando avrebbe imparato un po' di italiano, ha risposto con un bel po' di ironia che puntando alla “Champion League” conviene parlare in inglese.

Come è noto il Bari ha evitato la retrocessione grazie ai play out contro la Ternana, ma il Benevento e le altre formazioni di C del girone meridionale saranno ugualmente chiamate a giocare al San Nicola, che sarà almeno in avvio di stagione lo stadio del Team Altamura, appena promosso in serie C. La società aveva scelto il Fanuzzi di Brindisi, poi ha optato per Bari che, costa molto di più, ma è molto più vicino al centro pugliese.

Sul fronte mercato si intensificano le news. Una è quella che vorrebbe Antonio Donnarumma, appena svincolatosi dal Padova, accettare le avances dell'Avellino. Antonio è fratello el “Gigio nazionale”. L'Avellino non ha ancora scelto e nel mirino per la porta ha messo anche Anthony Iannarilli della Ternana.

In casa casertana se per il direttore sportivo, sembra ormai certo l'arrivo di Trevor Trevisan, la vera novità è per l'allenatore, con Cangelosi che sembra pronto ormai a dire addio: al suo posto, il presidente D'Agostino sarebbe pronto ad ingaggiare Manuel Iori, ex capitano del Cittadella e che sarebbe alla prima esperienza in C, dato che quest'anno ha allenato per qualche mese il Sangiuliano in D prima di allenare la Primavera del Sudtirol. In settimana entrante se ne saprà di più.