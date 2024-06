Benevento, quella prima amichevole a Roma col S. Giorgio del Sannio Scelta a sorpresa: appuntamento suggestivo per la squadra di Pasquale Ferraro, neo promossa in Prima

La prima amichevole del Benevento nel ritiro romano è una piacevole sorpresa. Si era pensato in un primo momento di organizzarla con una selezione dilettantistica del posto, ma reperire un gruppo di calciatori dilettanti nella capitale nella prima quindicina di luglio diventa spesso un problema. E allora si è pensato di invitare una squadra sannita, che avesse al suo interno più di un tifoso giallorosso e che fosse onorata di incrociare in un amichevole la squadra più importante della provincia. E' nata così la prima amichevole stagionale della Strega contro il Football Club San Giorgio del Sannio, neo promosso nel campionato di prima categoria. La squadra del presidente Gerardo Campana è allenata da una vecchia conoscenza del calcio dilettantistico sannita, Pasquale Ferraro. Tecnico di esperienza e di grandi capacità, protagonista qualche anno fa di una storica vittoria con la Juniores della Ferrini portata alle finali nazionali, poi sempre su panchine prestigiose, da Cervinara a Montesarchio, fino all'Albanova.

Per il San Giorgio che inizierà la sua preparazione a fine agosto, si tratta di aprire un varco nelle vacanze estive con questa suggestiva amichevole al Mancini Park Hotel di Roma. “Quella del Benevento è stata per noi una chiamata che ci onora e ci inorgoglisce”, ha detto Pasquale Ferraro, che radunerà il gruppo che dovrà cimentarsi nel campionato di Prima categoria e lo guiderà in questa prestigiosa amichevole romana. Il San Giorgio partirà domenica 21 luglio in mattinata alla volta della capitale, per affrontare poi il Benevento alle 17,45 sul campo numero uno del Mancini. La squadra di Ferraro rimarrà ospite a cena della società giallorossa e poi ripartirà alla volta di San Giorgio.

Nella foto, tratta dal sito ufficiale della società, il San Giorgio del Sannio promosso in Prima Categoria