Benevento-San Giorgio, l'emozione di Campana: "Proposta bellissima" Il presidente del club sannita ha parlato dell'organizzazione del test che si terrà a Roma

Il primo test del Benevento nel ritiro di Roma sarà contro il San Giorgio del Sannio. Inutile raccontare la gioia della realtà sanntia, dopo l'invito da parte del sodalizio di Oreste Vigorito, come raccontato dal presidente Gerardo Campana: "Il club manager Cilento mi ha chiamato all'una di notte. La proposta è stata bellissima. Ovviamente ho detto subito sì, senza neanche parlare con i miei collaboratori perché non mi sembrava vero. Ero felice. Per noi è stata una sorpresa, soprattutto la chiacchierata con il direttore. Il Benevento è un punto di riferimento per tutto il Sannio calcistico, anzi dico di più: simili iniziative sono molto importanti soprattutto per consolidare la sinergia nel territorio. Noi vediamo il club giallorosso come un punto di riferimento. Nel mio piccolo, cerco di fare il possibile per mettere la società nelle condizioni di fare bene, senza farle mancare niente. Ovviamente l'esempio mi è dato dal presidente Vigorito".

Il San Giorgio ha conquistato due promozioni consecutive negli ultimi due anni, riuscendo ad arrivare in Prima Categoria. Adesso aspetta l'erba sintetica per il proprio impianto: "Le istituzioni si sono impegnate, ce l'hanno promesso. Per noi sarebbe di grande importanza". Campana ha poi parlato delle ambizioni della squadra in vista del nuovo campionato: "Cercheremo di fare bella figura, con il giusto equilibrio e senza voli pindarici".