Manconi, è fatta: domani la firma sul contratto Primo affare concluso proprio nel giorno di apertura del mercato

(f.s.) Nel giorno che avrebbe dovuto far giungere una voce da Rimini, arriva invece la conclusione della vicenda Manconi: il giocatore è ormai del Benevento, domani mattina sarà sottoscritto il contratto e sarà possibile anche dare l'ufficialità della prima operazione di questa nuova stagione. Non è un record, ma poco ci manca: la prima definizione arriva proprio al primo giorno di calcio mercato. E' un successo per Carli e la linea del Benevento, che ha puntato fortemente sul rafforzamento del reparto offensivo, che l'anno scorso ha creato qualche problema alla squadra. Manconi è solo il primo tassello, un inserimento di lusso per la strega che si dota di un giocatore dal sicuro rendimento e che può regalare tante emozioni ai tifosi giallorossi.