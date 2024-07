Benevento, visite mediche: è il giorno dei più giovani Continua la serie di test dedicati ai giocatori giallorossi sotto contratto

Continua il rito delle visite mediche pre-ritiro. Dopo Veltri, Prisco, Esposito e Tosca che si sono sottoposti ai test nella giornata di lunedì, oggi tocca ad un altro scaglione di giallorossi sotto contratto: si tratta di Angelo Talia, Lorenzo Carfora, Angelo Viscardi e dei due portieri Alessandro Nunziante e Igor Lucatelli. I primi quattro, elementi di spicco della cantera giallorossa, sono stati protagonisti, chi più chi meno, dello scorso campionato in giallorosso. Lucatelli, invece, era in prestito alla Virtus Francavilla, che non gli ha concesso neanche un minuto di gloria, tenendolo solo costantemente in panchina. Un anno buttato via per il portiere di Colleferro, che il Benevento prelevò dal Pescara nella stagione 20/21 e che, lo ricordiamo, è ancora giovanissimo (21 anni). La società giallorossa ora deve decidere se mandarlo nuovamente in prestito o tenerlo nelle sue fila. Un quesito che si pone anche per Nunziante, classe 2007. Il giovanissimo portiere nativo di Foggia ha vinto (da dodicesimo) il titolo europeo per nazioni Under 17. Un titolo prestigioso per un ragazzo che il Benevento ha utilizzato solo in Primavera e in una gara di Coppa Italia contro il Giugliano (terminata ai rigori). Per lui sembrano esserci richieste importanti, ovviamente da vagliare.