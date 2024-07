Lamesta, carte pronte: domani le visite. E lunedì tocca a Manfredini Per il portiere ferrarese sarà la sesta stagione in giallorosso

Quando si superano gli ostacoli anche la burocrazia diventa una passeggiata di salute: le carte di Lamesta sono pronte e non ci sarebbe più alcun motivo di attendere, così domani il giocatore di Venaria Reale sarà in città per sottoporsi alle visite mediche. E' il prologo alla firma sul contratto che lo legherà per i prossimi tre anni al Benevento.

Pronto anche il rinnovo per Nicolò Manfredini: il portierone di Ferrara, classe 88, si legherà per la sesta stagione consecutiva al Benevento. E' un premio non solo alla sua indiscussa bravura, ma anche e soprattutto alla serietà e la professionalità, oltre che all'attaccamento alla maglia dimostrata in questi anni. Lunedì l'appuntamento.