Sentite Capuano: "Certo, le solite favorite... ma attenti al Cerignola" "E' facile oggi dire Catania, Trapani, Avellino, Benevento, ma sarà tutto difficilissimo"

Eziolino Capuano, che sta provando a mettere su un altro miracolo calcistico a Taranto, ha detto la sua (all'emittente Irpinia Tv) sul prossimo campionato di serie C e sulle squadre che potranno aspirare alla promozione in serie B: “In questo momento sembra facile: tutti direte Trapani, Catania, Avellino, Benevento. Ma io vi dico attenti al Cerignola. Che ha una forza economica importante, tanto è vero che sta tentando di prendere Cuppone dal Pescara. Sarà un campionato difficilissimo, dove per squadre come noi sarà importante mantenere la categoria”.

Una stilettata, Eziolino la riserva alle formazioni Under 23 e di conseguenza alla Juventus Next Gen che è stata inserita nel girone meridionale: “Posso essere d'accordi fino a che tu prendi i tuoi giocatori dalla primavera e li porti a giocare in serie C, ma se poi prendi uno come Simone Guerra che ha 34 anni (230 presenze tra i professionisti e 80 gol, aggiungiamo noi) non è più accettabile. Uno può fare le proprie scelte come vuole, ma questo regolamento è sbagliato: la seconda squadra devi avere i suoi under 23, magari prendere altri, ma non andar a comprare giocatori fatti”.