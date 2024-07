Primo contratto da prof per tre giovani della "cantera" giallorossa Si tratta dei difensori Avolio e Ciurleo e dell'esterno mancino (l'anno scorso a Siracusa) Sena

Primo contratto da professionisti per tre ragazzi del settore giovanile giallorosso: si tratta di Vincenzo Avolio, difensore napoletano classe 2005, che ha sottoscritto il contratto fino al 2027, di Mrco Ciurleo, calabrese di Cinquefrondi (RC) esterno sinistro difensivo e all'occorrenza anche di centrocampo, che ha firmato fino al 2027. Entrambi hanno fatto parte della Primavera allen ata da Rocco nella scoprsa stagione. Infine Francesco Pio Sena, di pietradefusi, classe 2004, che ha giocato nell'ultima stagione in prestito al Siracusa in serie D disputando e vincendo i play off (ma senza che i siociliani fossero ripescati): anche per lui contratto con scadenza 2027.

Nella foto di Taddeo, da sinistra Sena, Ciurleo e Avolio