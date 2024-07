Abbonamenti, ecco il dato ufficiale a 24 ore dalla chiusura della prelazione Da giovedì 11 luglio partirà la vendita libera e quella di molte "promozioni"

Altre 200 (206 per la precisione) tessere sottoscritte nel penultimo giorno della fase di prelazione che porta i nuovi abbonati del Benevento a quota 1.346. Una cifra abbastanza lontana a quella dei vecchi abbonati cha avrebbero avuto diritto alla prelazione, ma non certo da sottovalutare. Lo abbiamo ripetuto spesso, non tutti erano interessati ad avere il posto dello scorso anno, tanto più i tifosi della Curva. In ogni caso manca solo un giorno alla fase di prelazione che potrebbe chiudere i battenti ad una quota che va oltre i millecinqucento abbonati. Il termine ultimo è domani 10 luglio alle 23,50. Dalle 10 di mattina di giovedì 11 luglio si aprirà la vendita libera che terminerà addirittura tra oltre un mese, alla vigilia della prima partita casalinga del Benevento (il campionato riprende il 25 agosto, ma il Benevento potrebbe anche giocare in trasferta la prima). Insieme alla fase libera si aprono anche le tante promozioni che la società ha studiato appositamente per questa stagione.