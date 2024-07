IL MERCATO DELLE ALTRE. Catania sempre scatenato, Trapani lo imita Gli etnei si sono assicurati due centrocampisti da B: Verna e Di Tacchio

Il mercato entra nel vivo, tra qualche giorno inizieranno le partenze per i ritiri e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Men che meno quelle squadre che puntano in alto.

Non si ferma il Catania, che Faggiano vorrebbe rivoluzionare e rendere competitivo per il tessuto della serie C. Sembra praticamente fatta per Francesco Di Tacchio di proprietà della Ternana, reduce da una stagione nella quale è stato impiegato spesso in B ma con la maglia dell’Ascoli. Al suo fianco Luca Verna, prelevato dal Catanzaro: un vero lusso per la serie C. Recente l'ingaggio di Gianluca Carpani, qualche anno fa in B nelle file dell'Ascoli, l'anno scorso alla Recanatese. E' sempre in piedi la trattativa per l’ingaggio di Francesco De Rose, pupillo di Toscano nel Cesena. Ci sarebbe stato anche il gradimento per Dimitrios Sounas, altro suo pupillo, tuttavia il greco ha raggiunto l’accordo con l’Avellino che sta definendo la trattativa.

Ambiziosa oltre ogni dire anche l'altra siciliana, il Trapani. Dopo essersi assicurata Kanoutè dal Taranto, ora fa il verso a Giancarlo Malcore, 13 gol nell'ultima stagione col Cerignola (15 in quella precedente). La società siciliana ha anche ingaggiato il giovane King Udoh, classe 97, svezzatosi nel settore giovanile della Juventus. Di proprietà del Cesena, l'anno scorso ha giocato nelle file del Gubbio: 11 gol in 34 partite.

Dopo il corteggiamento di mezza serie C, Galo Capomaggio, centrocampista argentino del Cerignola, potrebbe rimanere ancora all'Audace che gli ha proposto il prolungamento del contratto. La squadra pugliese indicata da Eziolino Capuano come possibile sorpresa del prossimo campionato, è vicina all'attaccante del Pescara, Cuppone, ma i pugliesi restano vigili anche sul marocchino Achik, ultima stagione a Bari, ma partito proprio da Cerignola.

Desta curiosità il Foggia affidato all'ex Juve Naxt Gen, Massimo Brambilla. In casa satanella sarà rivoluzione ed è probabile che i primi due arrivi siano quelli del portiere De Lucia e del difensore Mondonico, svincolatosi dall'Ancona. Tra i riconfermati dovrebbero esserci Millico e Tascone, ovvio che si cerchi una punta: il sogno resta Lescano della Triestina, ma costa un botto (350mila euro), più abbordabile Spagnoli, anche lui svincolato dall'Ancona.

Da definire la forza del Crotone, che ha mantenuto (per ora) in organico gente del calibro di Gomez, Tumminiello, D'Ursi, Lojacono, Nicoletti, Rispoli, Vitale, oltre al giuglianese Oviszach ingaggiato già a gennaio e lasciato fino a giugno al Giugliano. Non c'è più Tribuzi, ufficializzato dall'Avellino.