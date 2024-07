Abbonamenti, nella fase di prelazione superata quota 1.500 Il dato è delle 20,05, ma chi vuole può ancora sottoscrivere la tessera via web fino alle 23,59

Si è chiusa la fase di prelazione, anche se c'è ancora qualche ora per i ritardatari che sanno smanettare su Internet e acquistare l'abbonamento via web (c'è tempo fino alle 23,59). Ma il numero finale sarà abbastanza simile a quello di questo momento.

Nell'ultimo giorno di prelazione, fino alle 20,05, erano state sottoscritte altre 197 tessere, che sommate alle 1.346 di ieri infrangono il muro dei 1.500 e giungono a 1.543.

La cifra finale è abbastanza lontana da quella dei vecchi abbonati cha avrebbero avuto diritto alla prelazione (3.740). D'altro canto lo abbiamo ripetuto tante volte, non tutti erano interessati ad avere il posto dello scorso anno, tanto più i tifosi della Curva.

Dalle 10 di mattina di domani 11 luglio si aprirà la vendita libera che terminerà addirittura tra oltre un mese, alla vigilia della prima partita casalinga del Benevento (il campionato inizia il 25 agosto, ma il Benevento potrebbe anche giocare in trasferta la prima e quindi allungare di una settimana i tempi per la sottoscrizione dell'abbonamento). Insieme alla fase libera, lo ricordiamo, si aprono anche le tante promozioni che la società ha studiato appositamente per questa stagione.