Tutto pronto: domani sera saranno svelate le nuove maglie

Eccola qua la serata che è ormai diventata una simpatica abitudine per la tifoseria giallorossa: domani sera alle 20 allo stadio “Ciro Vigorito”, si presentano le nuove maglie per la stagione che verrà. Un po' lo impone il marketing, perchè al di là della tradizione non si può vendere tutti gli anni la stessa maglietta, cosicché ognuna di loro assume una sua connotazione speciale: “Quella è del 2009. Quella invece è della partitissima contro il Lecce del 30 aprile 2016. E quella è della finale col Carpi”. Non è difficile ascoltare questi discorsi e c'è chi quelle maglie le colleziona e le ha praticamente tutte, come in un museo.

Ma l'altra molla che spinge a conoscere i nuovi kit è l'amore per quei colori, per quella maglia. Giusto per stare in tema il claim di questa stagione è una frase che solo in avvio può risultare difficile da comprendere: “Se due sistemi interagiscono non possono più essere divisi”. I due “sistemi” in oggetto, è palese, sono la squadra e i suoi tifosi.

Gli ideatori questa volta hanno addirittura scomodato la fisica quantistica. Già, perchè per chi non lo sapesse (ma non ve ne abbiate...), la frase altro non è che una formula del fisico Dirac. Eccola esplicitata tutta: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma diventano una cosa sola. In altri termini, quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se questi sono distanti chilometri o anni luce”. Sapete come chiamano gli addetti ai lavori questa formula? Sì, proprio così: “La formula dell'amore”.

Ed è su questo tema che si sviluppa la serata che sarà presentata ancora da Sonia Lantella e Arturo Minervini e sarà trasmessa in diretta sul canale 16 di Ottochannel. Ci saranno molte sorprese, previsti tanti filmati e l'emozione finale di scoprire il disegno delle nuove maglie. Presenti, oltre al patròn Vigorito, tanti giocatori della prossima formazione giallorossa. Il pubblico sarà tutto in Curva Sud, direzione verso cui sarà rivolto il palco. Tifosi “interattivi” per tenere fede al tema che dovrà accompagnare tutta la stagione giallorossa: l'amore.

