Abbonamenti, giornata interlocutoria Nel week end è facile che tanta gente vada al mare

Era venerdì e tanta gente se n'è andata a mare. Si spiegano anche così le 58 tessere sottoscritte nella giornata odierna per quel che riguarda la campagna abbonamenti. E comunque sommate alle 2.095 di ieri fanno in totale 2.153 tessere sottoscritte. Che rimangono un buon numero, suscettibile di arrivare a quote d'eccellenza considerato che da qui all'inizio del campionato ci sono ancora più di 40 giorni per sottoscrivere l'abbonamento.