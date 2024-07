Benevento, Auteri: "Un onore essere qui, dobbiamo ritornare dove merita il club" Le dichiarazioni del tecnico giallorosso

Le parole di Auteri nel corso della presentazione delle maglie: "Faccio parte di un grande progetto, di un ambiente splendito che nel tempo è cresciuto tanto. Ho ritrovato una città bella, come lo era prima. Voglio contribuire con ciò che so fare meglio, in modo che questa società possa ritornare dopo le tocca. Quando l'anno scorso ho ricevuto la chiamata del presidente era il 24 dicembre, mi sono catapultato. Di che parliamo, sono legato a questa piazza. Voglio contribuire fortissimamente alla crescita di questa società, l'ambiente è già importante. In questi campionati bisogna avere la capacità di resettare tutto, ma noi partiamo da una base fatta di ottimi calciatori e soprattutto di uomini. A loro dico che ciò che si è ottenuto non conta più. So di avere un gruppo importante perché lo ha dimostrato".