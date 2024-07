Benevento, Vigorito: "Questa maglia la amo come voi. Possiamo vincere ancora" Le parole del massimo dirigente giallorosso: "Dobbiamo stare insieme. Supportate i nostri giovani"

Ecco le parole del presidente Vigorito nel corso della presentazione delle nuove maglie: "Questo è il dicannovesimo anno che passiamo insieme. La maglia è la vostra pelle e la vostra pelle è nel mio cuore, sempre. Qualche volta ci guardiamo un po' brutti, a volte ci diamo le colpe, ma la vera colpa ce l'ha chi ci fa perdere, perché noi vogliamo vincere. Io con voi, io con questa città. È giusto dimostrare che in questa città si vince. Lo abbiamo fatto una volta e possiamo rifarlo, l'importante è stare insieme. Quando vi ho visti applaudire dopo la sconfitta, ho capito che ci vogliamo ancora bene. Quella sera dell'eliminazione dai play off mi avete lasciato con una grande gioia perché vi avrei rivisto. Non dobbiamo contarci, dobbiamo guardarci. Ci dobbiamo abbracciare. Voi siete tutti nel mio abbraccio, sempre. C'è una cosa che ci unisce: l'amore per quella maglia. Su questo non accetto dubbi, la amo come voi. Quando voi siete amareggiati, io sto piangendo. Dobbiamo lottare, abbracciarci e vincere. Questo stadio dimostra il vostro amore, non fatelo uscire fuori. Io ho vinto con voi, non l'ho fatto da solo. Ci è arrivato addosso di tutto. Stiamo facendo pulizia, aiutateci. Dobbiamo essere noi a vincere in questo stadio, insieme a questi ragazzi che vengono dal settore giovanile. Non so se saranno dei grandi campioni, ma sono cuori giallorossi. Non mollo mai e non lo farò nemmeno quest'anno, avanti".