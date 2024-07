Benevento, tutto pronto: domani inizia un'altra suggestiva avventura Alle 9,30 partenza dal Vigorito per il ritiro del Mancini Park Hotel:

(frasan) E' tutto pronto. Domani mattina, alle 9,30 circa, la carovana giallorossa si mette in partenza per la capitale per cominciare a gettare le basi per la nuova stagione. Appuntamento allo stadio Vigorito per cominciare a dare corpo alle ambizioni mai sopite di un anno che dovrà essere migliore di quello scorso. Nella serata della presentazione delle maglie il presidente Vigorito è stato esplicito: “Noi vogliamo vincere, io per primo. E' giusto dimostrare che in questa città si può vincere. Ma dobbiamo stare insieme. E sotto questo aspetto abbiamo già vinto. Voi siete tutti nel mio abbraccio, sempre”. Poi le parole più forti in una serata da ricordare: “C'è una cosa che ci unisce, l'amore per la maglia. Su quella non accetto dubbi. Dobbiamo abbracciarci, lottare e vincere. Perché noi vinceremo. Sempre. Io non mollo mai, e non mollerò neanche quest'anno. Avanti, avanti, avanti!!!”.

Parole allettanti, di grande suggestione, che sono la molla giusta per iniziare un altro campionato all'insegna di quelli che hanno connotato le stagioni del presidente Vigorito.

Dovrebbero essere in 27 i partenti per questa prima fase di preparazione: quattro portieri, il veterano Manfredini, poi tre “ragazzini” di belle speranze, a cominciare dal più piccolo Nunziante ('07), fisico da granatiere e campione d'Europa Under 17, per andare ad Esposito ('05) scudetto dei dilettanti nel Campobasso, per chiudere con Lucatelli ('03) reduce da una stagione balorda a Francavilla.

Poi 9 difensori, con una batteria di esperti come Berra, Capellini, Meccariello e Tosca, rientrato dal prestito all'Al Ryiadh e unico dei reduci della stagione di due anni or sono a far parte del gruppo, e una folta schiera di giovanissimi tra cui ci possono certamente essere i giallorossi del futuro, da Ciurleo a Veltri, a Avolio, Viscardi e Sena. Tutti in partenza coi loro sogni di poter essere protagonisti della squadra in cui sono cresciuti.

Centrocampo con cinque esperti; Nardi, Pinato, Simonetti, Agazzi e il “giovane vecchio” Talia, oltre a due ragazzi della “cantera” Prisco e Rossi.

Infine gli attaccanti: tra di loro spiccano i due nuovi acquisti Lamesta e Manconi, oltre ai riconfermati Carfora, Starita, Lanini e Perlingieri, oltre a Sorrentino che sembra ancora destinato a finire in prestito.

GLI ASSENTI. Mancherà Paleari, che non ha concluso il ciclo delle viste mediche, oltre a Benedetti, Marotta e Bolsius, che neanche le hanno ancora fatte. Assenti anche i prestiti di ritorno Acampora, Koutsoupias e Viviani, che faranno le visite nella prossima settimana in attesa di trovare una sistemazione. Infine Pastina e Letizia, implicati nell'affare delle scommesse illecite. Per loro il giallorosso è davvero tanto lontano.