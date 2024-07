Il calendario del Benevento: si inizia con la Cavese al Vigorito Il 25 agosto è subito derby

E' stata resa nota la prima giornata del prossimo campionato di serie C: il Benevento esordisce al Vigorito contro la Cavese.

Alla seconda giornata si va già a Catania, per quello che è subito un big match della serie C. Terza giornata al Vigorito contro il Potenza. Quarta giornata ad Altamura contro la matricola pugliese. Alla quinta arriva al Vigorito il Foggia, alla sesta si va sul campo del Monopoli. Alla settima giornata sarà ospite del Vigorito la Juventus Next Gen. Ottava giornata a Messina, nona in casa con il Latina. Alla decima si viaggia sul campo del Sorrento.