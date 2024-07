Karic già rapito dal Trapani: "Mi hanno colpito le sue ambizioni" Il centrocampista svedese passa in via definitiva alla società siciliana

E' giunta l'ufficialità del passaggio di Nermin Karic al Trapani. Con essa anche le prime dichiarazioni del giocatore svedese e le prime foto in terra siciliana. «Sono molto motivato per questa nuova avventura», ha dichiarato Karic. «Quello che mi ha colpito sono le ambizioni di questo club. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori e dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo».

«Sono convito - continua Karic - che possiamo fare qualcosa di importante. Sono una mezz’ala che si inserisce tantissimo. Ho un buon tiro e lotto ogni secondo della partita per la squadra».