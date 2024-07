Alla scoperta della Cavese, la squadra contro cui la strega esordirà Squadra tendenzialmente giovane, ma con alcuni atleti esperti tra cui l'ex Di Piazza

Si comincia subito con uno dei derby più sentiti del recente passato, quello con gli aquilotti di Cava de' Tirreni. Ma che squadra è la neo promossa Cavese? Sostanzialmente giovane la squadra affidata a Di Napoli e che ha ancora nel suo staff tecnico Vincenzino De Liguori, uno dei protagonisti di quella bella e terribile stagione in giallorosso 2008/09. Anche un altro ex nelle file biancazurre, quel Matteo Di Piazza, passato nel roster giallorosso al primo anno di C1. Dopo l'arrivo di diversi giovani, il diesse Pasquale Logiudice ha inserito qualche centrocampisa di qualità come Giuseppe Fornito, cresciuto nel settore giovanile del Napoli e protagonista in B col Pescara nel 2013-14. Torna il terzino Maffei dopo le esperienze di Catania e Fiorenzuola. Dal piunto di vista logistico la Cavese darà il suo start ufficiale domenica 21 luglio quando si ritroverà allo stadio Pertini di Montoro per le prime sedute di allenamento e i test atletici. Poi partenza per Rivisondoli il 24 luglio dove gli aquilotti saranno in ritiro fino al 10 agosto, quando saranno impegnati al Lamberti in Coppa Italia contro il Trapani.