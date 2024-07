Benevento, mai due di seguito in casa. Ma nei turni infrasettimanali... Qualche curiosità del calendario del prossimo campionato che chiude una settimana dopo Pasqua

(f.s.) Uno sguardo d'insieme permette di rendersi conto che per il Benevento quest'anno non ci saranno partite “doppie” né in casa, né in trasferta. Incedere regolare, una in casa, l'altra fuori. Fatta eccezione, ovviamente per le sfide infrasettimanali che finiscono col regolare diversamente l'incedere del campionato: la prima arriva alla sesta giornata, mercoledì 25 settembre al Veneziani di Monopoli. Partita incastonata tra due consecutive partite casalinghe, il 22 settembre la sfida al Vigorito contro il Foggia, il 29 ancora in casa contro la Juventus Next Gen.

Secondo turno infrasettimanale mercoledì 30 ottobre sempre fuori casa all'Ezio Scida di Crotone. La trasferta in Calabria è di nuovo lo spartiacque di due consecutive sfide casalinghe nel giro di una settimana, stavolta due derby: il 27 ottobre quello con la Casertana, il 3 novembre quello contro la Turris.

Per uno strano scherzo del calendario anche nel girone di ritorno la sfida coi pitagorici si giocherà di mercoledì e sarà il terzo ed ultimo turno infrasettimanale: è il 12 marzo 2025 e la gara starà nel mezzo ancora dei due derby che questa volta la strega giocherà in trasferta: il 9 marzo a Caserta, il 16 a Torre del Greco. Il campionato si chiude domenica 27 aprile, giorno in cui il Benevento giocherà l'ultima partita sul campo del Giugliano. La settimana prima si gioca di sabato 19, perchè domenica 20 aprile sarà il giorno di Pasqua. Per il Benevento sfida casalinga contro il Trapani.

Il campionato si ferma il 22 dicembre con l'arrivo delle festività natalizie (Cavese-Benevento, prima di ritorno) e riprenderà il 5 gennaio 2005 con la seconda partita di ritorno, vale a dire Benevento-Catania.