Benevento, quarto giorno di ritiro: pomeriggio dedicato alla velocità aerobica Nel pomeriggio si chiude sempre con la partitella 10 vs 10

Quarto giorno di ritiro al Mancini Park Hotel, l'incedere è sempre lo stesso: due sedute di allenamenti al giorno. Gli atleti si inter-scambiano con lavoro sul campo e in palestra. Tra gli esercizi più importanti c'è la Vam, un acronimo che significa “Velocità aerobica massima”. Che cos'è la Vam? Semplicemente la velocità a partire dalla quale un essere umano consuma la massima quantità possibile di ossigeno. Gli sport di squadra, sono di natura molto aerobica (recuperi) e richiedono agli atleti di esibirsi ad alta intensità per tutta la durata del gioco (sforzi di tipo anaerobico alattacido). Quindi, sembra ovvio che un’elevatapotenza aerobica sia un aspetto importante della prestazione.

L'appuntamento sul campo principale del Mancini è sempre per le 9,00 per evitare le ore più calde. Anche questa mattina un paio d'ore di lavoro di grande intensità, poi tutti a consumare il pranzo nell'ampia sala del Mancini (12,30).

Nel pomeriggio è prevista la seconda seduta: 16,45 negli spogliatoi, 17,30 sul campo. E qui c'è finalmente l'attrezzo da lavoro più importante, il pallone. Si chiude con l'immancabile partitina dopo i vari esercizi sulla Vam, per i quali non è solo importante programmare i ritmi della corsa proporzionali alla propria condizione fisica, ma anche riuscire a capire il giusto tempo di recupero tra una ripetuta e l'altra e anche come si effettua il recupero. I giallorossi, anche i più giovani, rispondono bene ai test e le giornate di lavoro sono assai proficue. La cena è fissata per le 20,30, alle 23 si rientra in camera.