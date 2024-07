Simonetti, procedono bene gli esami diagnostici a Bologna Secondo giorno di visite al Rizzoli per il centrocampista romano

Ancora una giornata al Rizzoli di Bologna per Pierluigi Simonetti. Come è noto il giocatore accusò problemi al ginocchio sinistro dopo la trasferta di Cerignola, ad ottobre del 2023. Da qui l'intervento che fu abbastanza articolato, ma decisamente giusto (soprattutto in un individuo giovane a cui bisogna preservare anche una normale vita in futuro). In parole semplici ci fu una sutura ad una parte del menisco e una parziale rimozione dell'altro pezzo. E' proprio in quella zona che s'è formata un'infiammazione che crea problemi. Il centrocampista romano, che fino a giugno non aveva accusato problemi, ha già effettuato ieri una risonanza magnetica, mentre oggi farà il cosiddetto “PRP”, più genericamente detto “fattore di crescita”. Il “PRP”, per andare nello specifico, viene utilizzato a scopi terapeutici per la sua “capacità di stimolare e facilitare la rigenerazione tissutale, particolarmente efficace nel trattamento di traumi acuti e lesioni sportive”. Quando il giocatore tornerà a Roma ad allenarsi coi compagni, si avrà un quadro più chiaro della situazione e si potrà gestirlo al meglio.