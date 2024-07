Pomeriggio di gran lavoro: foto ricordo per chi vince la partitella Un po' di goliardia non guasta, nel segno del buon umore e dello spirito più giusto

Un po' di goliardia, qualche sfottò per i perdenti poi la foto ricordo di chi ha vinto la partitella nel pomeriggio di lavoro al Mancini. E' anche questo uno spaccato del ritiro, l'animo leggero e la gioia per una vittoria che non vale nulla se non un pieno di autostima. Che a dirla tutta non manca neanche ai perdenti, che questa volta hanno morso il freno. Va così. Un giorno a me, il prossimo a te. D'altro canto le formazioni variano a seconda delle circostanze e chi ha vinto il giorno prima, può essere quello che perde il giorno dopo. L'essenziale è allenarsi bene e con lo spirito giusto, come stanno facendo i ragazzi di Gaetano Auteri.