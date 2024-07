Bolsius al Sorrento: è la volta buona La trattativa lunghissima e articolata è giunta ai dettagli: si attende l'ufficialità

La trattativa è stata di quelle lunghe, ma finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Don Bolsius, l'attaccante olandese (25 anni a novembre) arrivato l'anno scorso alle falde della Dormiente, sta per passare in via definitiva al Sorrento. Dopo giorni di colloqui, le due società sembrano aver trovato la strada giusta per la cessione del giocatore dei Paesi Bassi: non c'è ancora l'ufficialità e vanno definiti gli ultimi dettagli, ma questa volta, sì, si può dire che l'attaccante giallorosso sia pronto per il trasferimento in costiera.