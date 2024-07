Benevento, ufficiale Bolsius al Sorrento La società lo cede in via definitiva alla squadra peninsulare

Ora è ufficiale, Don Bolsius è un giocatore del Sorrento. Il Benevento lo cede in via definitiva alla squadra peninsulare che paga il cartelloino (30mila euro) e garantisce al Benevento il 40% dell'eventuale futura rivendita. Ora il ragazzo potrà raggiungere rapidamente Roccaporena, dove i rossoneri sono in ritiro. Il romitaggio sorrentino in Umbria dureràfino al 10 agosto giornata di vigilia del primo impegno stagionale, il match di Coppa Italia a Picerno in programma l’11 agosto alle ore 21.

L'olandese chiude la parentesi giallorossa con 28 partite (25 in campionato e 3 nei play off) e 3 gol (di cui 2 proprio al Sorrento, l'altro al Latina). Molto meglio l'anno prima quando fece segnare all'Andria 38 parite e 8 gol.