Marotta alla Puteolana, lunedì deposito dei documenti L'attaccante dei Quartieri Spagnoli chiude la sua terza avventura in giallorosso

“El Diablo” alla corte dei “Diavoli Rossi”. Mai connubio fu più azzeccato, anche se Alessandro Marotta, in procinto di accasarsi alla Puteolana, non perde occasione per dire di essere legato indissolubilmente alla Strega, unico club che gli ha dato l'opportunità di tagliare il traguardo delle 100 presenze. Tre volte è tornato nella città che ha dimostrato di amare più di ogni altra, e per la terza volta è sul punto di lasciarla, ma solo dal punto di vista calcistico. Il suo passaggio alla storica squadra di Pozzuoli è praticamente cosa fatta, i documenti saranno depositati lunedì, poi potrà dedicarsi con il suo spirito indomito alla nuova avventura con la squadra dei Campi Flegrei che partecipa al prossimo campionato di serie D (allenatore Sasà Marra).

Marotta ha firmato la rescissione del contratto che lo teneva legato alla strega anche per il prossimo campionato e potrà vestire la maglia della Puteolana.

Per il direttore Carli è questo la sesta cessione stagionale dopo quelle di Kubica, Karic, Rillo, Koutsoupias e Bolsius.

Nella foto Marotta si allena intensamente in palestra in attesa di riprendere il lavoro sul campo