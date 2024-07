Benevento, nel pomeriggio (17,30) l'allenamento congiunto col Roma City Qualche assenza a centrocampo per Auteri, che vedrà all'opera molti dei suoi giovani

Il Benevento si è ritrovato al campo 1 del Mancini per una seduta di allenamento, nonostante questo pomeriggio sia previsto il test contro il Roma City, formazione di serie D della capitale. Il programma va avanti come da copione e non ammette concessioni di sorta. La squadra, dopo il pranzo e un riposino pomeridiano partirà alla volta di Riano, 35 minuti via raccordo anulare.

Presenti alla sfida nel bellissimo impianto di via Tiberina ci saranno, in rappresentanza della società, Diego Palermo e Manuel Landaida.

Per Gaetano Auteri, al secondo allenamento congiunto della stagione, ci sarà la possibilità di vedere all'opera i tanti giovani che il Benevento ha portato con sé in questo ritiro romano, e di provare soluzioni alternative soprattutto a centrocampo dove è prevista qualche defezione.

L'inizio della sfida con il Roma City, che milita in serie D ed ha ambizioni poco nascoste, è prevista per le 17,30. La gara sarà trasmessa in diretta da Ottochannel sul canale 16 del digitale terrestre e in streaming su Ottochannel.tv.

Nella foto il giovane portiere giallorosso, Alessandro Nunziante