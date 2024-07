Terranova al Lumezzane: "Una nuova sfida in una società ambiziosa" Il contratto col Benevento era scaduto lo scorso 30 giugno

Non ci ha messo molto a trovare nuovamente squadra, nonostante i suoi 37 anni. Emanuele Terranova, scaduto l'accordo col Benevento al 30 giugno, ha firmato un nuovo contratto annuale con il Lumezzane che milita nel girone A di serie C.

“Estremamente felice di questa nuova sfida in una società tanto ambiziosa – sono state le prime parole di Emanuele Terranova – nella mia carriera ho sempre giocato per vincere e qui cercherò di portare la mia esperienza ad una squadra che ha in rosa tanti giovani di qualità. La voglia è grande, l’ambiente mi è subito piaciuto: adesso starà al campo parlare”.

“Terranova è il calciatore che completa il nostro reparto difensivo – ha dichiarato il ds Simone Pesce –portando alla squadra esperienza e competitività, oltre che mentalità e professionalità. Ci permette di non affrettare il rientro di Pisano e siamo felici di poter contare su di lui già prima della partenza del ritiro in modo da consentire il miglior inserimento in squadra prima degli impegni ufficiali”.