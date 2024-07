Benevento, agli abbonati la Coppa Italia costerà 2 auro Prevendita aperta già da questo pomeriggio alle 14, fino alle 20,45 dell'11 agosto

Per gli abbonati la partita di Coppa Italia contro il Taranto (stadio Vigorito, domenica 11 agosto, ore 20) costerà appena 2 euro. Lo ha comunicato la società giallorossa che ha optato per una linea di biglietti popolarissimi per chi ha già deciso di abbonarsi alle partite di campionato della strega. Diciamo innanzitutto che per l'occasione, la sera dell'11 agosto, saranno aperti solo i settori Distinti e Curva Sud. Il costo intero dei tagliandi sarà di 13 euro per i Distinti e di 10 per la Curva. Ma, come abbiamo detto, chi avrà già in tasca un abbonamento sottoscritto pagherà l'ingresso solo 2 euro. Ovvio che in questi prezzi non sono compresi i diritti di prevendita che per quel che riguarda Ticketone sono di 1,50 € più Iva. I botteghini dello Stadio Vigorito saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. I giorni della gara i botteghini dello stadio saranno chiusi. Per il momento è disabilitata la vendita relativa al settore Curva Nord Ospiti, in attesa delle decisioni del Gos.

La prevendita è attiva dalle 14 di oggi e lo sarà fino alle 20,45 dell'11 agosto.