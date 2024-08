Benevento, alle 17 l'ultimo test al Mancini con la Roma Primavera Tre assenti nelle file giallorosse, tanti giovani sotto esame

Taranto nel caos, Catania con i brividi di paura sulla schiena, un paio di favorite che si sfregano le mani (Avellino e Trapani su tutti), una schiera infinita di out siders e qualche ambizione nascosta sotto la sabbia come quelle di Cerignola, Foggia, Crotone e soprattutto Juventus Next Gen. La squadra di Montero ha fatto fuochi d'artificio nel suo precampionato: 4 gol alla Pro Vercelli, un clamoroso 5-2 al Catanzaro, ieri, nell'ultima amichevole della squadra di Caserta in ritiro.

Volete un pronostico? Bè, oggi nemmeno il più incallito dei giocatori di scommesse ne farebbe.

Aspettiamo la Coppa Italia, giusto per avere qualche indizio. Poi sarà direttamente il campionato a formare una griglia di squadre che punteranno a quell'unico posto che vale la serie B.

TEST MATCH. Il Benevento questo pomeriggio alle 17 (diretta su Ottochannel C16 digitale terrestre e in streaming su ottochannel.tv) gioca l'ultima amichevole del ritiro romano: sparring partner la Roma Primavera allenata dal nuovo tecnico Gianluca Falsini, un “guru” delle formazioni giovanili della Roma, nelle quali ha vinto tre scudetti di fila. Gaetano Auteri farà ancora esperimenti e prove, soprattutto guarderà con attenzione i giovani che il Benevento ha portato con sé in questo ritiro per fare una prima logica scrematura. Nelle file giallorosse mancheranno Simonetti e Agazzi, impegnati negli esercizi di recupero, e Perlingieri, che è reduce dalla “sub-lussazione” alla spalla destra subita contro il Roma City. La sua assenza è solamente precauzionale.

Al termne dell'allenamento congiunto (stamattina la squadra si è regolamente allenata al Mancini), i giallorossi faranno rientro in città.

LA ROMA PRIMAVERA. Non bene gli ultimi tre allenamenti congiunti, con un bilancio che vede la Roma essersi guadagnata una sola vittoria (4-1 contro la Ternana) e due sconfitte (1-4 contro il Cosenza e 0-1 contro il Sorrento).

Nella gara che si disputerà presso il Centro Sportivo de Mancini Park Hotel, non dovrebbe esserci Leonardo Graziani. Il centrocampista classe 2005 infatti è stato impegnato fino alla giornata di ieri nel ritiro con la prima squadra, con la quale è subentrato nel match contro l’Olympiakos.

Sarà assente sicuramente Renato Marin: il portiere giallorosso è partito nella serata di ieri insieme alla prima squadra nel ritiro in Inghilterra. I baby giallorossi hanno già terminato il ritiro a Cascia il 27 luglio. Dopo la sfida di oggi dunque, spazio alle sedute di allenamento fino all’inizio del campionato il 17 agosto in casa contro il Cagliari.