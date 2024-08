Il tecnico soddisfatto: "Il giudizio non può che essere positivo" L'assenza di Tosca: "Dovrà decidere che strada prendere, noi lo aspettiamo"

Don Gaetano si dice soddisfatto: “Complessivamente il giudizio è positivo, abbiamo fatto tutto quello per cui abbiamo lavorato. Non è il momento di alzare i ritmi, anche se in alcuni momenti lo abbiamo fatto. Abbiamo anche giocato su un campo non proprio perfetto, colpa nostra che in questi giorni lo abbiamo un po' “arato”. Ora resettiamo un paio di giorni e poi riprendiamo”.

Molti giovani sono rimasti inizialmente in panchina, però sono entrati nella ripresa: “Abbiamo un gruppo di ragazzi che possono crescere, come Sena e Prisco, che sono arrivati questa estate. Bene Lamesta e Manconi, ma tutti hanno fatto bene, da Nardi a Pinato, agli altri. Questo è solo un punto di partenza. A me è bastato vedere solo i buoni ritmi. Abbiamo creato e qualche volta sciupato, ma non è il momento di dare giudizi”.

E' risaltata l'assenza di Tosca: nessun problema fisico per il rumeno, ma forse una pausa di riflessione: “Tosca? E' rimasto fuori per precauzione: dovrà decidere che strada prendere, ma noi lo aspettiamo. Così come aspettiamo Simonetti che sta facendo differenziato, Perlingieri, che per il 7 tornerà disponibile. Vedremo che tipo di orientamento avrà Tosca nei nostri confronti”

A Benevento il Benevento troverà altri giocatori: “Giocatori che hanno contratti, noi li alleneremo e ci comporteremo da professionisti”. Sul mercato? “No, del mercato non mi piace parlare, parlatene col direttore”.